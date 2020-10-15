資金水位極度寬鬆的情況下，今年以來房市迅速升溫、量增價揚，外界關注央行是否出手「打房」，央行總裁楊金龍表示，銀行授信風險控管尚稱良好，且還在防疫期間，不認為現在是進行選擇性信用管制適當時機。

楊金龍今天赴立法院財政委會進行業務報告，國民黨立委曾銘宗關心房價議題，詢問央行是否有可能採取選擇性信用管制。

楊金龍說明，央行職責是維持金融穩定，而金融穩定主要是在銀行對授信風險控管，以目前銀行對房貸授信風險控管來講「尚屬良好」；但談及房價，不只涉及金融穩定，還有居住正義、資源配置等。

不過楊金龍坦言，近期央行有致電銀行關心九成房貸成數等議題，當前銀行控制良好，但若呆帳率突然跳高，央行就必須更為警惕。

曾銘宗詢問，央行是否有意進行選擇性信用管制，限制土地與建築融資、房貸、空地的貸款成數，楊金龍回答，央行一直都密切關注市場，所謂「超前部署」，是指央行從年初就持續關注，但因為銀行目前控管尚稱良好，以及目前台灣還在防疫期間，紓困、振興相關措施持續實施，「不認為現在是適當時機」。

曾銘宗進一步質詢，若情況惡化，央行是否會採行選擇性信用管制；楊金龍回答，「是的，非常正確」。

不過被國民黨立委賴士葆詢問，到底打房是徵稅比較有效、還是選擇性信用管制；楊金龍回應，央行有做實證研究，初步結論是稅與信用管制同樣都有效，進一步就新加坡跟香港分析來看，「稅比較有效」。（編輯：楊凱翔）1091015

(中央社)