14歲廖姓女國中生在校健檢時發現站姿歪斜，就醫後確診為脊椎側彎需穿戴矯正背架，由於家長擔心孩子遭異樣眼光，轉而尋求網路偏方而惡化，患者3個月後再回醫院求助時，脊椎歪斜角度、高低肩均明顯增加，經過6個月背架調整，幸運恢復得宜可暫緩手術，但仍須穿戴背架至18歲、發育成長期結束。

光田綜合醫院骨科醫師暨台灣脊柱側彎關懷協會理事許芳偉說明，脊椎側彎常見有C或S型，當脊椎產生彎曲變化，肢體易出現不對稱不平衡，導致肌肉痠痛，嚴重的畸形側彎甚至會壓迫臟器影響心肺、消化功能，更重要的是外觀的異常讓青少年產生自卑感。

矯正前女學生脊椎成S形側彎(左圖)，穿帶背架後(右圖)明顯可見側彎角度獲改善。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

許芳偉表示，女學生二次求診檢查，脊椎側彎角度已從30度驟增至45度，高低肩狀況更明顯，甚至出現胸悶，家長非常後悔，不斷詢問手術可能與風險，由於患者年紀尚輕，可先以背架先嘗試矯正，避免惡化速度過快。經6個月時間調整，幸運恢復得宜，側彎角度有效改善可暫緩手術，但仍須穿戴背架至18歲、發育成長期結束為止。

脊椎側彎在台灣發生率約占2％-5％，特異性（又稱原發性）脊椎側彎約占所有脊椎側彎80％，通常發生在青少年時期，女生又比男生容易好發約9：1，原因可能和遺傳、激素失調、肌肉不平衡等有關，目前醫學尚未有確定病因。

光田醫院指出，多數患者脊椎側彎角度小於40度，只需門診定期追蹤配合專業運動，不需手術治療；但角度介於20度到40度側彎要積極穿戴背架，逾40度以上者則須討論手術矯正需求。許芳偉提醒，脊椎側彎是青少年常見疾病，家長只要多加注意是否有高低肩或身體外觀傾斜，有疑慮就盡早求助骨科醫師。

許芳偉提醒，早期篩檢、積極尋求醫師意見，可以避免錯誤的治療方向導致脊椎側彎的惡化而影響了孩童的成長發育，甚至併發症的產生。

台灣脊柱側彎關懷協會也提供家境清寒或家庭逢重大意外的脊椎側彎病友申請經濟補助或其它資源、經驗分享，宣導家長、民眾正視且重視脊椎側彎疾病。

目前台灣的校園篩檢為國小新生及四年級生，常用的「亞當氏前彎測試」可以初步篩檢出脊椎側彎的疑似個案，再經由骨科醫師進一步的X光檢查確診脊椎側彎的程度，並給予專業的治療建議。

(中時 )