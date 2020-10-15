台北地檢署清查國安私菸案，查出前國安局少校吳宗憲的友人劉姓女子，也是購菸大戶，她去年7月也透過吳下單購買360條私菸，檢方原本考慮給劉女緩起訴處分，但因劉女不認罪，辯稱她不知吳宗憲菸品來源違法，檢方今依違反稅捐稽徵法起訴劉女。

檢調清查國安私菸案，從吳宗憲的訂菸紀錄中，查出吳的友人劉女在去年7月也向吳下單訂購360條菸品。劉女坦承曾向吳下單訂菸，但辯稱不知違法，沒有逃漏稅犯意。

劉女供稱，她是自吳宗憲處聽聞可訂購菸品訊息，遂與友人合資購買360條菸品，她不知道吳是利用總統專機夾帶私菸，她相信吳是國安局人員，不可能違法，才下單訂菸。

據了解，檢方原本考慮給劉女緩起訴，依據她購菸的數量，估計緩起訴處分金約20多萬元，但劉女拒絕認罪，檢方認為劉女購買的菸品數量龐大，依法起訴。

據悉，劉女與律師商議後，想拚無罪判決，另考量若法院判有罪，罰金可能低於緩起訴處分金金額，決定不接受檢方的緩起訴處分。

喧騰一時的國安私菸案，爆發於去年7月間，國安局特勤利用總統「自由民主永續之旅」出訪專機夾帶私菸，檢調今年7月22日在機場攔下9800免稅菸，震驚全國。

北檢偵辦國安私菸案，已陸續偵結二波，去年8月依圖利、違反稅捐稽法等罪起訴前國安局少校吳宗憲及華航人員共13人、另6人獲緩起訴。

去年11月間，檢方第二波偵結，對總統府內衛少將主任林國欽及有「特勤郭雪芙」之稱的女警官張嘉玲等27名「購菸大戶」緩起訴處分。至於少將主任陳逸夫等人、總統府諮議林家如等多人，北檢擬列第三波偵查名單。

(中時 )