台幣近期強升使市場擔憂匯損衝擊，但投顧法人認為，台幣升值帶來的資金面利多往往可抵銷匯損的短期一次性利空，受惠科技股基本面展望強勁，建議可逢匯損利空拉回時加碼，內需股則因台幣升值題材將有短期輪漲機會，對台股今年高點維持13200點。

台幣兌美元匯率第三季升值2.3％、10月迄今升值0.7％。投顧法人指出，包括台股在內的整體新興市場股市由國際資金主導，美元指數偏弱時往往易吸引國際資金進駐，進而帶動新興市場偏向多頭表現。

投顧法人表示，根據過往經驗，資金正面效應往往率先反映，匯損對財報的一次性利空則稍晚或在財報公布期時反應。不過，資金面利多往往可抵銷財報匯損的一次性短期利空，而台幣升值帶動的資金行情，通常以內需股表現相對強勁，科技股則相對弱勢。

針對不同族群的匯率敏感度分析，投顧法人指出，當台幣每升值1％時，整體台股全年獲利將減損0.9％。其中，科技股獲利受匯損影響的前3名依序為電子組裝、封測、電子零組件廠，非科技股則為汽車零組件、工具機、壽險。

而追蹤過去10年來的「台幣升貶幅度」與「各類股相對大盤報酬率」相關性，投顧法人指出，在台幣強升題材助益下，營建、金融、汽車、觀光、水泥等內需股較容易吸引資金進駐，股價表現相對大盤強勁，科技股股價則因匯損陰霾，表現相對不如內需股。

不過，投顧法人認為，由於今年新冠肺炎疫情帶動數位經濟提早來臨，已支撐科技股訂單能見度長達逾半年，且疫情揮之不去已嚴重影響內需股復甦力道，認為科技股仍是未來漲勢重心，內需股僅能視為類股輪漲。

整體而言，投顧法人認為科技股受惠基本面展望強勁，建議可逢匯損利空拉回進行加碼，內需股則因台幣升值題材將有短期輪漲機會。對台股今年高點維持13200點目標不變，明年在反應獲利及淨值成長題材下，看好台股將持續走高。

(時報資訊)