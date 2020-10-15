博大(8109)自結前9月每股稅前盈餘為3.87元，由於第4季進入淡季，博大預估，第4季會略低於第3季，但會比去年同期好，下半年業績也會比上半年好。

博大產品為DC/DC Converters(直流轉直流轉換器)及AC/DC Power Supplies(交流轉直流電源供應器)，且主要應用在工業、太陽能、鐵道工程、通訊及醫療等立基型市場，客戶涵蓋全球各大知名廠商，其中鐵道工程產品以車箱內電源產品為主，包括螢幕、門及車箱照明控管、通訊系統、剎車系統等；醫療部分產品主要應用為大型醫療設備等。

全球新冠肺炎疫情大爆發，歐洲等地區封國封城，連帶影響到歐洲鐵道工程，所幸疫情帶動呼吸器相關醫療設備電源供應器產品需求強勁，且第2季末歐洲各國陸續解封，大陸在新冠肺炎疫情受控後加速基礎建設，鐵道工程需求增溫，讓博大業績自第3季回穩。

博大9月合併營收為1.141億元，月增2.7%，年成長0.37%，營業毛利為5777萬3000元，年減8.75%，單月稅前盈餘為1407萬2000元，年減41.25%，單月每股稅前盈餘為0.19元，累計第3季合併營收為3.41億元，稅前盈餘為1億1088萬元，累計前9月合併營收為9億143萬2000元，年減9.5%，營業毛利為4億4609萬6000元，稅前盈餘為2億7838萬6000元，年減32.91%，每股稅前盈餘為3.87元。

博大表示，第4季因淡季影響可能低於第3季，但會比去年同期好，下半年業績可望比上半年好，受到疫情及新台幣升值影響，全年獲利將較去年衰退。

(時報資訊)