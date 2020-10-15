紡織股力麗集團旗下力麗(1444)及力鵬(1447)今早股價剽悍，盤中雙雙亮燈漲停。iPhone 12系列新機大打「環保風」，傳輸充電線首度採取編織線取代原本的塑膠材質，以達到減塑環保目的，其外層編織覆材，傳由國內紡織廠力麗（1444）拿下獨家供應權。

除了iPhone 12系列新機外，今年蘋果推出兩款智慧手錶，力麗環保聚酯原抽色紗線Ecoya亦打進Apple Watch編織錶帶供應鏈。今年蘋果推出Apple Watch Series 6及Apple Watch SE兩款智慧手錶。Apple Watch錶帶有多種材質可供選擇，其中，編織單圈錶環採用矽膠線與1萬6000條以上的再生聚酯纖維紗繩交錯編織而成。

繼HomePod之後，環保聚酯原抽色紗線Ecoya再度攻進蘋果供應鏈，應用在新款智慧錶錶帶，以及iPhone 12傳輸充電線外層編織覆材。

法人指出，品牌客戶訴求環保、綠電生產以及安全無毒，環保紡織材料比例有望逐年提升。力麗早在三年前蘋果推出第一代智慧音箱HomePod，採用特殊的編織網布外觀，其中外層的3D網布的環保紗線就是出自力麗之手，力麗成為全球第一家躋身蘋果供應鏈的紡織廠。

若從9月單月營收來看，力鵬營收表現優於力麗，力鵬9月營收為19.73億元，年增74%；力麗9月營收為6.35億元，年減34%。

(時報資訊)