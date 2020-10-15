以往南港在老台北心中就是工廠散布的「黑鄉」印象，不過，2015年推動「東區門戶計畫」後，大型招商案不斷釋出，不單吸引上市櫃建商搶進買地推案，甚至子彈最充沛的壽險業者也揮軍獵地買樓，再加上區內老舊廠房的使用分區變更加都更案持續推動，已經擺脫「黑鄉」刻板印象，搖身一變為新興產業、科技，甚至傳產的企業總部首選區域。

高力國際資本市場服務部董事洪煥哲指出，南港是近年台北市重大建設最多的區域，加上區域內有許多大面積的國有地與工業土地可供開發，吸引許多指標建商與壽險公司搶進，南港地區一次一次的標售過後，台北市新東區門戶的輪廓也日趨明顯。尤其是近5年上市櫃公司便砸下逾500億元買進南港，甚至成為12個行政區土地交易最熱絡的區域。

其實南港從去年「世界明珠」商辦預售案每坪價格站上百萬元後，便超車內湖、大直等蛋白區同類產品，加上今年富邦人壽砸以282.87億天價標得大南港土地，以及台鐵公告玉成段都更招商案，都顯示未來南港高端商辦每坪單價破百萬元、租金單價兩千元起跳，已是不可逆的現在進行式。

據高力國際統計調查，西湖段新建廠辦行情從2009年每坪約55至60萬元，至2020年已攀升至每坪75萬元，後續推案更將以每坪80萬元作為銷售目標，也因為區域內土地開發程度已飽和，對於有需求的企業來說可選擇的選項非常有限。

相較於內湖科技園區，南港擁有獨厚的交通優勢，完善公路系統與四鐵共構的南港車站可大幅提升員工南來北返的會議效率，再加上涵蓋生技產業廊帶、軟體及會展產業、交通運轉樞紐、流行音樂及新創產業等五大發展中心的東區門戶計畫落實，已吸引國內外各產業之龍頭企業進駐，並引領民間企業紛紛進行商用不動產開發計畫，使得南港發展腳步越來越快，未來將吸引更多科技、生技產業進駐，產業群聚將更加明顯，也讓南港地區未來發展藍圖呈現截然不同的樣貌。

現階段南港整體發展仍屬於低基期的成長階段，自從世界明珠辦公大樓交易單價站上百萬元後，更讓投資人對於南港未來辦公市場發展充滿期待，若比照過往內科發展模式來看，市場人士直言南港區域內的辦公產品在東區門戶計畫建設到位、產業群聚效應發酵後，將擁有高度的投資潛力。而同樣位於南港產業發展軸帶上的遠雄宜進I-CITY是本區率先開賣的廠辦開發案，該案鄰近昆陽捷運站，周邊大型開發案雲集，將成為南港區最精華產業聚落。

(時報資訊)