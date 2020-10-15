因應新冠肺炎疫情，各國紛紛管控邊境、限制民間活動，為避免人權遭忽視，世界自由民主聯盟(世盟)一方面呼籲疫情緩和後，各國應使人民生活恢復正常，使自由與人權獲得充分保障，民主機制正常運作，另一方面更呼籲全球共同研發疫苗、藥物 不可以政治立場凌駕大眾健康。

今年疫情爆發後，各國強制人民戴口罩、居家隔離、關閉邊境、封鎖城市、限制集會，導致自由、民主、人權等普世價值受衝擊。世盟也無法再循往例召開國際論壇邀請各國人士推動自由民主與人權，因此轉為在今年6到9月召開四場視訊論壇，繼續為自由民主及人權發聲，提出五點總結建議與呼籲。

世盟於今天舉行記者會說明建議，理事長曾永權指出，首先，我國能成為全球防疫模範生，主因過去對抗SARS所累積的相關經驗，人民有高度公共衛生的危機意識；其次，研發疫苗與要務是全民公共財，處理疫苗與藥物不可以貿易保護主義或市場經濟立場來決定價格，更不可存有私心或以政治立場來凌駕公共衛生或大眾健康。

第三，世盟呼籲各國人民配合戴口罩、保持社交距離、勤洗手等防疫措施；第四，建議各國對新冠肺炎感染受害者予以完善治療；最後呼籲疫情緩和後，各國應使人民生活恢復正常，使自由與人權獲得充分保障，民主機制正常運作。

世盟成立於1954年，每年一月二十三日都在中華民國召開「世界自由日慶祝大會」，八、九月則在相關會員國首都召開「世界自由民主聯盟大會」及「世界自由民主論壇」，邀請各國國會議員、政要、學者專家以及愛好自由民主人士參加。1993年世盟正式成為聯合國非政府組織成員。

(中時 )