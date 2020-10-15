勇士在國聯冠軍戰率先取得2勝優勢，不料G3卻慘遭道奇血洗，萊特（Kyle Wright）上一場6局無失分，此戰一局都沒丟完就挨背靠背全壘打，包含孟西(Max Muncy)滿貫炮在內，道奇首局3轟、攻11分，都創下季後賽史新紀錄，最後以15比3戰勝勇士，系列賽以1勝2敗落後。

今年例行賽道奇以7成勝率穩居第一，且沒有連輸超過2場，到季後賽後也是一樣，雖然國聯冠軍戰前2場輸給勇士，不過此戰道奇打線大爆發，先靠連續3支安打攻下2分後，勇士投手萊特遇上大亂流，遲遲抓不到第3個出局數，彼德生(Joc Pederson)、里歐斯（Edwin Rios）雙雙開轟，此時道奇已經攻下6分。

萊特僅丟0.2局就退場，被敲5安、失7分，另有2次保送，與他季後賽上一場6局無失分的表現落差相當大，而道奇派出來接手的投手戴頓（Grant Dayton）也沒能止血，上場後丟四死球堆積壘包，又被孟西敲一發滿貫炮，這發全壘打一棒破紀錄，讓道奇成為季後賽史上第一支在第一局就敲3轟且攻下多達11分的隊伍。

除了首局的3發全壘打之外，第2局貝林傑（Cody Bellinger）、第3局席格(Corey Seager)也貢獻陽春炮，總計敲出16支安打、攻下15分，得分效率相當高，道奇攻勢集中在前3局，勇士投手群唯一的亮點是菜鳥右投伊諾亞(Huascar Ynoa)，他第一次在季後賽登板就繳出中繼4局無失分。

勇士投手戴頓挨滿貫炮，表情懊惱。（美聯社）

(中時 )