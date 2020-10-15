行政院國家通訊傳播委員會（NCC）將於10月底針對「中天新聞台」換照爭議，破天荒召開聽證會審查，此舉背後政治角力不斷；目前尚不知中天未來何去何從，但與民進黨友好的媒體大亨們私底下早已暗潮洶湧。

據了解，與民進黨新潮流系友好的寰宇新聞台，近年積極從中華電信MOD一路擴張到凱擘、中嘉等有線系統頻道上。傳聞該新聞台媒體高層盤算，就等著中天被撤照後，借由新系、蘇貞昌系等盟友的政治實力，一舉攻佔空下來的52頻道位置。

然而一山還有一山高，除寰宇覬覦中天所有的新聞頻道區段外，傳媒界人士透露，有一名在政界擁兵自重的綠營媒體大亨，竟透過中間人向中天喊話「釋出股權」，其心態宛如中天不釋股，就等著被撤照。

雖然民進黨高層近日多次表明，蘇貞昌不會干涉NCC撤照中天與否的決定，但與執政黨交好的媒體大亨們早已動作頻頻，中天一案猶如「未審先判」，令政媒界不勝唏噓。

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(中時新聞網)