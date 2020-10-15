涉嫌前生技股王康友-KY炒股案的在押盤商黃耀弘、帳房陳柏榮、炒手江宗星等人，台北地檢署因其羈押期限將屆，但案情複雜，且金流尚未釐清，聲請延押2個月。其中黃、江2人已獲台北地院裁定延押2月，另陳則候核辦，檢方估計陳獲准延押的可能性也極高。

檢調調查，康友前董事長黃文烈，明知在大陸轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，從2018年起就出現營運困難，卻將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，而未在2019年第4季財務報告中揭露，涉嫌掏空7億元。

耀穎投資負責人黃耀弘，於2017年1月與炒手簡銘皇合開哈邁倫聯合事業有限公司，2018年黃文烈指示帳房、姪子陳柏榮調度金流，並找黃耀弘擔任康友顧問，黃耀弘、簡銘皇以哈邁倫公司的北市瑞光路辦公室作為看盤炒股基地。黃另找在台中北屯開設建設開發、生技公司的「江董」江宗星組成炒股集團共同炒作康友。

黃、簡、江等人透過以網路、電話下單等方式，在兆豐證券下單，以高買低賣，相對成交等沖洗式炒作手法，於2018年9至10月，1個月內將康友股價由372元炒至538元，讓康友成為新一代生技股王。

檢調8月17日搜索、約談黃耀弘、簽證會計師施景彬、江明南及康友楊、劉姓員工等人。檢方翌日訊後，依涉嫌證交法操縱股價罪聲押禁見黃耀弘獲准。另會計師施景彬、江明南2人依證交法財報不實罪，均交保30萬元。

之後，檢調再聲押禁見陳柏榮、江宗星2人獲准。8月20日北檢通緝在逃的康友前董事長黃文烈、炒手簡銘皇2人。

黃耀弘律師認為，檢調僅依據黃耀弘與在逃的股市炒手簡銘皇、人頭戶的下單IP相同，即率爾認定黃是炒作康友共犯，並不合理，黃是長期持有康友股票，並非如簡是短線操作，且黃配合檢調搜索，沒有滅證情事，並無羈押必要性，日前曾聲請交保。但檢方聲請延押黃2月獲准。

(中時 )