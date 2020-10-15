來自香港的23歲性感女星歐詠怡(WingWing），去年推出寫真月曆後便以火辣的身材曲線而聞名，在網路上吸引超過13.3萬人追蹤。而一向敢穿敢秀的她，近日在個人社群平台上曬出「裸體沐浴照」，大方露出美背與美胸，令網友看了忍不住暴動。
女星歐詠怡擁有甜美臉蛋與32D的超兇好身材，除了曾在幾年前推出單曲《愛神箭》及《逆光》外，去年還推出寫真月曆《愛．每天》成功打開知名度。另外，她也經常透過IG與粉絲們互動，並時常曬出火辣的泳裝照及性感穿搭來吸引粉絲的目光。
而近期受到新冠肺炎疫情的影響不能出國只能待在香港的歐詠怡，找來一群姊妹一同前往飯店享受「宅度假」的樂趣，並在IG上曬出多張美照。只見她先是曬出穿著比基尼於泳池畔玩耍的畫面，之後再PO出全身脫光享受泡泡澡的照片，大方秀出整片美背與美胸弧線，成功吸引超過4000人按讚。
網友紛紛留言直呼「太性感了」、「身材真好」、「想跟你一起泡澡」、「這張照片殺了我」引發話題。
(中時新聞網)
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