環狀線之爭愈演愈烈，台北市長柯文哲昨強調「北市不可能讓新北綁架，北環、南環、東環段不可能分開營運」；對此新北市長侯友宜今受訪表示，距離北環、南環、東環的興建還有很多年，不急著現在談這個議題，現在最主要的還是針對新北市境內的環狀線（第一階段），新北市要提早負起責任，這才是思考方向。

侯友宜說，北環、南環、東環段現在都還沒進入高峰的興建期，離興建還有很多年，有些介面會由交通部來做協調，不急著現在談這個議題，現在最主要的還是針對新北市境內的環狀線（第一階段），是否要在3年契約之前坐下來好好思考，由新北市提早負起責任，這才是思考的方向。

至於是否覺得柯文哲「綁架」2字太重？侯友宜說，他一直覺得要永遠感恩別人，也謝謝北捷早期替新北興建捷運，也幫新北營運，他都心存感恩，不過環狀線（第一階段）在新北市境內，新北市理當負起責任，這是理所當然的，不應該整條都在新北市境內的捷運線，有任何事情都怪到別人身上，這也不好。

侯友宜重申，現階段的環狀線都在新北市境內，新北跟北捷確實有3年的契約行為，在自己境內的捷運應該要付起責任，也希望透過交通部協調，能夠提前最好、不能提前就按照契約來走，這段期間謝謝北捷對環狀線的辛苦跟用心，做了很多努力，新北市非常感恩。

針對北市副市長黃珊珊強調「環狀線由台北捷運公司經營將更為適宜，而非只是爭取一時半刻的經營權」；侯友宜認為，環狀線在新北市境內，理當負起責任，當然很希望向柯市長說過的「自己的捷運自己負起責任」，新北市已經負責任的有意承接，當然負責的態度也包括安全、安心、快速、便捷的捷運環境。

侯友宜也說，環狀線其實憑良心講，要賺錢真的不容易，不要老是虧錢怪別人，這樣真的不好，因為台北捷運公司真的很用心了，你說收回來一定就賺錢也未必，新北只能把現有的環境做得更好，負起更多責任，把安全做到位。

(中時 )