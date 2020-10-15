大陸國防部微信公眾號「國防部發佈」今天發文稱，針對10月14日，美「巴里」號驅逐艦穿越航行台灣海峽，東部戰區新聞發言人張春暉表示，美國一直向台獨勢力發出錯誤信號，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅定維護台海地區和平穩定。

張春暉指出，10月14日，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。近來，美在涉台問題上頻頻向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海地區和平穩定。大陸正告美方，停止在台海地區滋事攪局的言行。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

此外，據《解放軍報》報導，10月14日上午，東部戰區海軍航空兵某師一架新型預警機呼嘯升空，加入戰鬥空域，搭設「空中指揮所」引導聯合實兵對抗。任務機長、副師長鄭愛軍深有感觸地說：「學習貫徹習主席重要講話精神，行動是最好的落實，必須加速推進融合集成，向體系訓練要戰鬥力。」

第73集團軍某旅剛在西北大漠完成訓練任務，又馬不停蹄趕至東南沿海，與海軍部隊聯合開展兵力投送、火力打擊演練。學習討論中，該旅領導深有體會：「必須加強同其他軍兵種部隊協同配合，深度融入聯合作戰體系，縮短訓練與實戰的差距。」

報導稱，日前中央軍委主席習近平視察海軍陸戰隊併發表重要講話，在解放軍和武警部隊引起強烈反響。南部戰區海軍某登陸艦支隊、東部戰區陸軍某旅、北部戰區陸軍某旅、火箭軍某旅、武警昆明支隊、武警佛山支隊、武警某機動支隊黨委一班人在學習討論中一致認為，牢記習主席重托，就要把「戰」字刻在心頭，持續強化「隨時準備上戰場」的使命意識。

(中時 )