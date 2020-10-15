由於青島市再度爆發新冠疫情，並且所有確診病例都與青島市胸科醫院相關聯，青島市除全市近千萬人全面做核酸檢測之外，也做出了處分決定。據最新消息，10月15日，青島市衛生健康委黨組研究決定：市胸科醫院黨委副書記、院長鄧凱免職，接受進一步調查。

10月14日，青島市委研究決定：市衛生健康委黨組書記、主任隋振華停職，接受進一步調查；委派市委組織部常務副部長楊錫祥主持市衛生健康委全面工作。

據大陸衛健委公告，14日0時至24時，大陸新增一名本土確診病例，就在山東，由無癥狀感染者轉歸。新增確診病例男，40歲，青島港大港公司裝卸工人，9月24日確定為無癥狀感染者。10月14日確診為普通型病例。

青島市委常委、副市長薛慶國稱，截至14日18時，青島市已完成核酸檢驗採樣882萬5231份，已出結果541萬386人，除已經通報的12人外，無新增陽性病例，未來兩天將完成全市全員的核酸檢測全覆蓋。

北京方面指出，青島人員進京須持7日內核酸陰性證明，目前已確定青島病例在京密切接觸者5人，檢測結果均為陰性。此外，對入境進京人員要實行3次核酸檢測。

(旺報 )