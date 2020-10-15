美國首都華盛頓上訴法院於當地時間14日同意將加快審理涉及抖音海外版TikTok的上訴案，於11月12日處理控辯雙方的簡短陳述，隨後聽取雙方的口頭爭辯。

路透報導，華盛頓地方法院法官Carl Nichols於9月27日公布臨時禁制令，阻止美國商務部要求蘋果和谷歌的手機應用程式商店，把TikTok軟體下架的命令。

Carl Nichols計畫在11月4日針對是否允許美國政府禁止與TikTok作交易的行政命令舉行聽證會。美國政府的限制措施將於11月12日生效。

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）和軟體公司甲骨文（Oracle）正在對入股新公司TikTok Global展開談判，上述新公司將負責TikTok的美國業務。福斯商業記者在推特上表示，白宮可能會等到美國總統大選後，再針對TikTok與甲骨文的合作案公布進一步規定。

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