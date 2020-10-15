電機大廠永大機電今（15）日公告，最大股東日本日立製作所及台灣日立電梯，總計斥資新台幣30.44億餘元，取得42,537張永大股票，持股比例從9月底40.52％提高至50.88％，取得過半股權。

永大前董事長許作立、現任董事長許作名兩堂兄弟，對於永大大陸電梯事業理念不合，引發許作名掛冠求去，2018年永大股東會全面改選董事及獨董，許作名與寶佳集團攜手合作，許作立尋求大股東日本日立製作所支持，許作名與寶佳集團聯手拿下2席董事、1席獨董，永大原本公司派與日立雖拿下4席董事、2席獨董，許作立長子許瑞鈞獲日立支持，雖出任永大董事長，但原公司派在董事會也不再擁有絕對優勢，讓日立感到猶如芒背在刺。

日立2018年9月第1次提出公開收購永大提案，不具約束力，當時遭寶佳集團支持的獨董陳世洋反對而遭否決。日立遂於去年元月正式宣布啟動以每股60元公開收購永大股票，卻在228連續假期前夕，遭獨董陳世洋發動突襲要求召開股東臨時會，全面改選董事及獨董，當時日立還在公開收購期間，無法實際掌握股權，去年4月永大股臨會，當時市場派一舉拿下5席董事及獨董，勝過公司派4席董事及獨董，永大經營權變天，許作名出任永大董事長，出現日立成就公開收購卻丟了經營權的局面。

日立今年在公開市場買進永大股票，3月17日～9月29日斥資近2.39億元，累計買進4,341張永大股票，持股從39.47％增至40.52％，13日又與台銀保管帳戶馬拉松倫敦投資專戶等相關外資達成轉讓股票協議，以鉅額轉讓方式，斥資近29.58億元，從台銀保管帳戶馬拉松倫敦投資專戶等相關外資，以每股72元，買入41,080萬張永大股票，10月5日起又陸續從公開市場買進1,457張永大股票。

日立透過永大公布，日立製作所及台灣日立電梯持有永大股份從原本36.65％提高至47.01％，日立大樓系統持股維持3.87％，日立集團持有永大股權達50.88％。

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