蘆竹區大竹國小的擴建案長達20多年到現在仍未解決，教育局7月回文提到「未達擴增校地需求」引發地主不滿，9日在側門的私人土地架設了兩道鐵網封路，盼桃園市政府能給予回應，經由校方多日溝通協調，地主終於在14日將鐵網拆除。

大竹國小的校地只有1.5公頃，但近年來人口數不斷攀升，將近2千名的學生活動空間受到限制，約8年前開始進行總量管制，其餘學生只能轉往其他學校，桃園市議員張桂綿表示，2014年曾和地主達成協議，將學校附近0.656公頃的私人土地，以當年度公告的現值加4成徵收，但卻一直沒有進度，教育局7月時回文表示未達擴增校地需求，地主十分不滿，便於9日時在大竹國小的側門架設兩道綠色鐵網，阻礙學生上下學通行，盼桃園市府速回應。

大竹國小校長吳雅芬說，校方與地主不斷協調溝通，也提出能否先租側門的地等方案，但地主並不是想要租金，而是希望市府能有所行動，經過多日的雙方討論，地主13日告知校方願意將綠色鐵網撤除，並於14日一早進行拆除動作。

吳雅芬說，地主架設綠色鐵網並沒有惡意，只是希望藉由這個方法來凸顯訴求，地主也有提到是否能以分段式徵收的方式，促進該徵收案的進度，校方也訂定16日將與地主一同前至教育局開會，進行後續的研究與做法。

(中時 )