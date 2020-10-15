台中市85歲王奶奶近期明顯喘咳、意識愈來愈嗜睡，就醫透過「低劑量胸腔電腦斷層」，發現左側有肺腫塊及大量肋膜積液，確診為肺腺癌合併左側惡性肋膜積液及骨轉移，大甲李綜合採用藥物及標靶治療，目前惡性肋膜積液已消失，連之前的全身疼痛都改善。

大甲李綜合指出，根據國健署2018年國人死因統計結果顯示，死因第一名仍是惡性腫瘤也就是癌症，其中肺癌為十大癌症死亡率之首，其肺炎也位居十大死因第三位，日前肝癌權威許金川教授感嘆「許多病患治好了肝癌卻死於肺癌，很可惜！」可見肺病已損害國人健康相當嚴重。

醫師黃朝新表示，已有數據證實針對有抽菸史民眾進行低劑量胸部電腦斷層篩檢，可降低20％肺癌死亡率。（大甲李綜合提供／陳淑娥台中傳真）

85歲王老奶奶除了偶有身體痠痛外，沒有其他病痛，但前一陣子出現胸悶、體重減輕、胃口不佳等情形，家人總認為應是年紀大了就不以為意，直到近期王奶奶明顯喘咳、意識愈來愈嗜睡，家人才驚覺不對勁，趕緊帶她至李綜合就醫。胸腔內科黃朝新醫師進行「低劑量胸腔電腦斷層」檢查，報告顯示左側有肺腫塊及大量肋膜積液，診斷為肺腺癌合併左側惡性肋膜積液及骨轉移。

58歲林先生是30多年的老菸槍，近年每到秋天總感覺胸口悶、睡眠不佳、頭痛，且經常有痰咳不出來，更明顯的是出現體力不足甚至影響工作，最近氣溫轉涼又開始出現咳嗽，黃朝新安排進行「低劑量胸腔電腦斷層」檢查，影像顯示肺部出現許多個黑色小洞，像是被蛀蟲啃咬過的痕跡，這是典型的肺氣腫及慢性阻塞性肺病(COPD)影像，臨床症狀為胸悶、喘合併些許咳嗽，研判是長期抽菸導致，經適當藥物治療後，目前症狀已緩解，但還是必須定期影像追蹤，以免病情惡化。

黃朝新說，依國健署2017年數據，肺癌總個案數(含小細胞癌及上皮癌)共1萬3000多位，換算下來平均每天有36位國人罹患肺癌，多集中於55至79歲的高齡族群，其中以肺腺癌為主要型態。肺癌早期症狀不明顯，確診時多是無法手術的3、4期，其中不乏許多未抽菸的女性，推測與台灣空汙、廚房油煙有關。

台灣肺癌學會提醒，「早期診斷、早期治療」是最有效降低癌症死亡率的方法之一，而現今「低劑量電腦斷層掃描」是目前全世界公認早期診斷肺癌最有效的工具。黃朝新表示，已有數據證實針對有抽菸史的民眾進行低劑量胸部電腦斷層篩檢，可以降低20％的肺癌死亡率，建議抽菸史超過30包年、有肺癌家族史以及有肺部病史民眾，應儘快接受「低劑量電腦斷層掃描」，以降低罹癌風險。

(中時 )