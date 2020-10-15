美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周三再度通話，但仍然未就新冠紓困方案達成協議。穆努欽坦言，很難在大選前達成協議並付諸執行。雙方計畫周四再次協商，在11月大選前，為達成協議盡最後努力。

佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）周三在推特上發文表示，議長與財長已透過電話協商，並就上周末提出的數項援助提案進行了「富有成果」的討論。他並表示，其中最主要的一個分歧點，仍是白宮缺乏對全國新冠狀病毒檢測計畫之必要性的理解。

佩洛西與穆努欽預計周四再次通話。穆努欽周三表示，他與佩洛西「在許多議題上進行全面討論」。他並表示：「我們在某些議題上持續取得進展，但在某些議題上仍然相距甚遠」。

穆努欽上周末呼籲國會讓企業可以從1300億美元的未動用基金中，獲得第二筆「薪資保護計劃」貸款。他表示，「全要、否則全不要」的立法毫無道理。即使他呼籲提供即時、具針對性的援助，但也坦承在大選前達成協議有困難。

(時報資訊)