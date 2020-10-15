韓國偶像天團BTS防彈少年團，其所屬經紀公司Big Hit娛樂，今(15日)在KOSPI進行IPO(股票初次公開發行)，一開盤其股價氣勢如虹，直奔漲停價位，從13.5萬韓元一路飆到35.1萬韓元，股價一口氣就漲了2.6倍。

市場估算Big Hit娛樂上市後，其總市值將高達近5兆韓元，比韓國其他3家知名同業，例如JYP娛樂、YG娛樂以及SM娛樂，全部市值加總起來，還要大得多。因股票是初次公開發行，Big Hit娛樂可以主持股市開盤敲鐘慶祝儀式，其創辦人房時(火赫)表示，Big Hit娛樂會以增加獲利，成長潛力以及社會貢獻度等多角化經營方式，幫助股東維持Big Hit娛樂股票價值。房時(火赫)也強調，將督促Big Hit娛樂，成為全球最棒的一家娛樂與時尚公司。房時(火赫)因為是Big Hit娛樂創辦人，故擁有近37%的公司股權，這次火紅的IPO也將為房時(火赫)帶來富可敵國財富。

市場人士表示，韓國今年有3個吸引眼球的IPO大事，Big Hit娛樂是其中之一，另外兩個分別是：7月份已掛牌的生化藍籌股SK生物製藥（SK Biopharmaceuticals）以及9月份已IPO韓國即時通訊軟體Kakao，旗下的遊戲事業Kakao Games。

去年，Big Hit娛樂的業績幾乎增長了一倍高達5872億韓元，營業利益則為987億韓元。Big Hit娛樂順利掛牌，但粉絲們卻失望了，因為BTS防彈少年團成員，沒有一個現身股市交易所，參與這場IPO盛會。

(時報資訊)