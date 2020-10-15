立法院秘書長林志嘉今天到立院司法法制委員會報告立院預算。朝野立委對於立法院遷院、增席都提出質詢。林志嘉也允諾將會研議席次如何調整，提出意見供立委修憲參考；至於遷院的問題，林志嘉說，立法院長游錫堃對此有強烈企圖心，希望這屆立法院可以至少有一個計畫，甚至有一個地點出來。

民進黨立委周春米表示，立法院本屆將成立修憲委員會，立委的席次問題也應該要被拿出來討論，林志嘉以及立院幕僚應該最清楚立委的席次有多少比較好，區域跟不分區席次如何分配，立法院應該要提出專業意見，請法制局分析出來。

周春米認為，為了監督政院以及立院順暢運作，立法院席次應該要多一點，才比較合理、才比較能夠有效運作。國民黨立委鄭麗文也呼應周春米的說法，距離上次席次減半修憲也已經20年了，現行議事運作下確實有立委人數不足的問題，的確值得檢討。

林志嘉表示，立委席次分配是修憲問題，幕僚單位不好意思主動提，不過既然立委有提出研究的要求，那他們就有理由來做，席次要多少如何分配才對國家發展有利，會依照立委要求來研究並提出意見；立院法制局也表示將會在2個月內提出報告。

周春米與鄭麗文也都提到立院遷院問題，鄭麗文表示，立法院空間嚴重不足，且他們過去與外國國會交流，看到其他國家不管老國會還是新國會，對比我們的國會讓人感慨，立法院現在的樣子，給外賓看了「也歹勢」，既然朝野都有共識遷院，應該屏除黨派之私跟政治意識形態，讓台灣國會像個樣子。

林志嘉表示，游錫堃對此事很有企圖心的，也是大家的共同心聲，在游錫堃的企圖跟領導下，希望這屆立法院至少做到有一個計畫出來，甚至有地點出來，才覺得對這任有所交代。

(中時 )