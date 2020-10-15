爆料徐乃麟「假買屋真詐財」 2爆料者被訴 11:022020/10/15 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 爆料徐乃麟「假買屋真詐財」 2爆料者被訴，圖為徐乃麟去年召開記者會照。(本報資料照/羅永銘攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人徐乃麟去年被爆料「假賣屋、真詐財」而開記者會澄清自己是受害者，但爆料者曹姓女子、蔡姓男子卻現身記者會嗆徐，徐乃麟控告2人，台北地檢署今依加重誹謗罪起訴曹、蔡。 徐乃麟因被爆料「假賣屋、真詐財」，詐騙8000萬元，去年開記者會說明，澄清他也是被害人，沒有詐騙，不了解爆料者的用意但爆料者曹姓女子、蔡姓男子卻在記者會結束前，現身當面嗆徐。 之後，蔡男、曹女控告徐乃麟詐欺、背信及偽造文書，檢方已將徐乃麟不起訴，徐乃麟反控對方加重誹謗等罪。檢方今依法起訴蔡、曹2人。 (中時 ) #徐乃麟 #記者會 #詐騙 #女子 #控告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「阿榮」徐愷暗藏激猛冰塊肌！運動健將化身秘境獵人出寫真書 16:302020/10/15 娛樂 2020美大選》拜登兒遭爆硬碟藏骯髒事 川普緊咬樂翻了 12:542020/10/15 國際 《國際產業》傳生產遇阻 AirPods Studio恐無法在12月前出貨 09:592020/10/15 財經 幼兒園違法超收 轉校苦了家長 04:092020/10/15 地方新聞 南鐵陳家控 犯什麼罪被連根拔起 04:092020/10/15 社會新聞 NBA》湖人老將：快艇次輪出局讓我們快笑死 09:442020/10/15 體育 關中天新聞台 羅智強嗆林錫耀：去向鄭南榕下跪吧！ 15:462020/10/15 政治 高市稽查居檢旅宿洩密 觀光局致歉 04:092020/10/15 地方新聞 爆料未婚妻巴黎劈腿 男子加重誹謗罪起訴 14:242020/10/15 社會 石原聰美年薪逾4百萬「一般上班族」尪曝光 外型神似他 15:432020/10/15 娛樂 社會熱門新聞 大學生出車禍主因「3新」警官籲「2意」 - 社會 女房客對監視器「放送黑森林」 房東嚇壞付3個月租金求她搬 - 社會 前國安局少將幫詐騙集團行騙16萬 判拘役30日 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 綠帽夫尾隨妻子小王偷情 馬路大喊通姦 狗血劇情路人看傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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