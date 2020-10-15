藝人徐乃麟去年被爆料「假賣屋、真詐財」而開記者會澄清自己是受害者，但爆料者曹姓女子、蔡姓男子卻現身記者會嗆徐，徐乃麟控告2人，台北地檢署今依加重誹謗罪起訴曹、蔡。

徐乃麟因被爆料「假賣屋、真詐財」，詐騙8000萬元，去年開記者會說明，澄清他也是被害人，沒有詐騙，不了解爆料者的用意但爆料者曹姓女子、蔡姓男子卻在記者會結束前，現身當面嗆徐。

之後，蔡男、曹女控告徐乃麟詐欺、背信及偽造文書，檢方已將徐乃麟不起訴，徐乃麟反控對方加重誹謗等罪。檢方今依法起訴蔡、曹2人。

(中時 )