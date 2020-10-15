據北京市政府微信公眾號「北京知道」報導，14日下午，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第86次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第43次會議召開，研究調度常態化疫情防控工作。從8個角度對秋冬呼吸道傳染病高發季節的防疫工作進行了再部署。

會議強調：要對中高風險地區進京人員迅速排查、加強管控；動態推進市場、餐飲食堂、外賣送餐等行業從業人員核酸檢測，對新從業人員隨進隨檢；盡快制定年底前各類考試防控預案。

一、外防輸入是重中之重

會議指出，當前全球第二波疫情反彈勢頭明顯，外防輸入是重中之重。秋冬季是呼吸道傳染病高發季節，防控形勢更加嚴峻。要把疫情防控這根弦繃得緊緊的，堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、松勁心態，嚴格落實「四方責任」「四早」要求，毫不松懈抓好外防輸入、內防反彈，更好統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展。

二、對中高風險地區進京人員加強管控

會議強調，要嚴防疫情輸入。密切關注重點地區疫情走勢，對中高風險地區進京人員迅速排查、加強管控，落實核酸檢測、醫學觀察等措施。提醒市民近期如無必要，不要前往旅行及出差。

三、嚴防第三國人員中轉入境進京

繼續做好直航北京國際航班管控，嚴格防疫措施和閉環管理。嚴防第三國人員中轉入境進京。

四、加強進口冷鏈食品監管

加強進口冷鏈食品監管，嚴格口岸查控措施，督促承運企業落實主體責任，做好從業人員防護和運輸裝備、外包裝消毒。

五、盡快制定年底前各類考試防控預案

會議強調，要做好年底前各類考試防疫工作，盡快制定考試方案和防控預案，細化考務安排，落實考試主管部門主體責任。

六、二級及以上綜合醫院都應具備檢測能力

要進一步提升核酸檢測能力，二級及以上綜合醫院都應具備檢測能力，推進檢測基地、公共檢測實驗室建設，加強檢測新技術研發，發揮第三方檢測機構作用。同步做好採樣和檢測人員梯隊建設、物資儲備等工作。

七、這些行業從業者須進行核酸檢測

會議強調，要持續推進復工復產復商復市。在抓好防疫前提下，繼續推動文商旅融合發展。加強重點區域、重點場所防控工作監督檢查。動態推進市場、餐飲食堂、商超、外賣送餐、美容美髮、家政保安等行業從業人員核酸檢測，對新從業人員隨進隨檢。

八、嚴把院感防控關，嚴防交叉感染

會議強調，要落實「四早」要求，加強秋冬季疫情應對。各級醫療機構嚴格落實首診負責制，加強發熱門診篩查，做好預檢分診，提高監測預警和早發現能力。嚴把院感防控關，嚴防交叉感染。社區衛生服務中心、基層診所發揮好哨點作用，同時抓好流感、諾如病毒等疾病預防，加強流感疫苗接種的組織調度。完善落實社區常態化防控指引，做好培訓、巡查指導和防疫物資儲備。加強疫情防控宣傳引導，增強市民自我防護意識。

(中時 )