公費流感疫苗社區接種爆棚，高雄鳳山甚至發生里長服務處被砸，眼見民怨四起，中央緊急喊卡，但多名里長不滿衛福部長陳時中，15日到高雄巿議會抗議政策出爾反爾，並諷「逆時鐘」讓里長揹黑鍋，並向巿長陳其邁求援。

鳳山誠義里長劉啟芳指出，社區接種站因疫苗嚴重不足，僅執行幾天就喊停，但里長已經向里民發出通知。此次中央明知疫苗不足，卻沒先跟里長支會，斷然停止注射，里民的抱怨卻要由里長去承受，對里長非常不公平。

他也抗議中央失策，尤其衛福部長陳時中明知今年新冠肺炎影響，民眾有接種流感疫苗的預期心理，卻沒有這種的警覺性，導致覆蓋率不足，現在包括診所都要預約，還不見得打得到疫苗，也希望巿長陳其邁能為高雄爭取。

中和里長楊世君抗議中央錯誤的政策出爾反爾，讓里長揹黑鍋，有些里民本來可以自行接種，為配合社區的服務順延，現在接種不到，不能諒解的就罵「做什麼里長」。中央部會官員是「金包銀」，里長做的都「不值錢」。

武慶里長林振隆指出，因疫苗不足，他與其他里長看法不一，結果服務處被砸，當晚他與太太躲到旅館過夜不敢回家，還得看身心科，但對方迄今沒有任何道歉，局處首長也漠不關心，在陳其邁主政下，高雄還有王法嗎？

高巿府衛生局指出，公費流感疫苗自本月5日開打迄今已超過33萬5000餘劑，高雄巿今年採購73萬餘劑，全巿涵蓋率26.3％。副局長林盟喬表示，只要中央願意供貨，不管是調配或新採購，衛生局都會極力向巿長說明爭取。

對於里長間糾紛與里民不滿，林盟喬指出，社區接種因為太過踴躍，與其民眾向隅，現在已全面停止，改集中到醫療院所，經醫師診察再來施打，雖然稍有不便，但還可以採預約制，對於任何暴力，也重申絕不容忍。

(中時 )