蔡政府8月無預警宣布開放含美豬、30月齡以上美牛進口，並修正萊劑殘留標準，等於不只美國，其他國家的豬、牛只要符合萊劑標準也能進口。立委蔣萬安質疑，衛福部只標產地卻不標含不含萊劑，民眾怎麼辨識？政府一再說讓民眾選擇，但卻只是在說空話。衛福部長陳時中也坦言，沒標萊劑的確沒辦法辨識。

立法院今召開聯席會議，蔣萬安以明年將上路的手搖飲新制為例，表示衛福部要求熱量、糖量、咖啡因等都需要標示，但面對萊豬、牛進口，卻只標產地，不標含不含萊劑。若民眾今日出於方便性考量，只能選進口的，要如何從各個國家的產品中選出不含萊劑的肉品？

蔣萬安屢次詢問陳時中此問題，陳時中卻一直以「這是另外一個命題」、「今天送的是產地標示規定」回應，最終仍坦言，沒標示確實沒辦法辨識。

蔣萬安表示，政府一再重複說讓人民選擇，但含不含萊劑不是只看產地就能辨識，不要再蒙著眼鏡，摀著耳朵了，政府說的選擇權只是空話，在自欺欺人。

立委陳椒華表示，加拿大都可以要求肉品標示含不含萊劑，為何台灣不能這麼做？立委林德福也提出相同質疑，但陳時中回應，只標產地是為了國產豬著想，如果標含不含萊劑，大家當然會選不含萊劑的，不一定選國產豬，標示產地就能讓大家多選國產豬。

蔣萬安也指出，根據食藥署規定，開放牛肉及其產品進口前，應由食藥署邀請農委會防檢局、畜牧、獸醫及食品專業背景的專家學者組團赴出口國進行系統性查核，若衛福部明年1月1日開放前都沒去查，那就是違法，衛福部要依法行政，不能帶頭違法。

(中時 )