打造幸福企業，元大金拿下HR Asia「2020亞洲最佳企業雇主獎」。元大金日前不僅獲得亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2020亞洲最佳企業雇主獎」，且根據HR Asia 在今年的問卷調查結果，元大金控員工在「組織文化核心」、「員工身心體驗」與「團隊合作溝通」三大面向題目的平均得分皆高於其他參賽的台灣金融業者，更有高達9成題目的得分領先同業10.1%-19.3%，儼然已成為金融圈最具代表性的幸福企業，同時也顯示員工樂當「元大人」。

元大金已是國內獲利前四大金控，此次拿下該具有代表性的人力資源國際獎項，也顯示元大金在追求績效的同時，也是不折不扣的「幸福企業」；在所有評比項目中，元大金控員工評價最高的三大項目分別為「公司鼓勵員工不斷地自我增值及學習」、「我很清楚自己的工作職責」、「我們願意幫助有需求的同事」，顯示元大金控的員工充分感受到公司重視員工發展與團隊合作的企業文化，並給予高度評價

HR Asia Award為亞洲區知名的人力資源獎項，評選範圍涵蓋亞洲11個主要市場，邀請各領域知名企業參加評選，對於該國際獎項，今年共有162家台灣企業參選，其中45家獲獎，該獎項由相關行業專家、學者組成獨立審查委員會，透過企業調查報告、線上審查企業對人力資源計畫的投入與成果，並直接邀請參選公司員工，以匿名方式填寫整體員工投入度問卷，為自己公司打分數，來挑選出各領域的傑出企業品牌。

評比結果顯示，元大金控員工在「組織文化核心」、「員工身心體驗」與「團隊合作溝通」三大面向給予公司極高評分，得分領先台灣金融同業最多的題目為「公司肯定員工的工作表現」、「我有足夠的時間完成手頭上的工作」、「我相信我會得到工作所需要的支持完成任務」，不僅充份展現元大金集團向來看重團隊合作、集體戰力展現的特質，同時也顯現員工在元大金所得到的工作成就感、充份的學習成長空間，及經營高層對於基層幹部在工作上所需各種奧援的支持，包括給予員工足夠的時間完成工作，免除金融業員工所經常面臨的「時間壓迫感」。

除了HR Asia獎項，元大金的「健康職場計畫」，亦獲得台北市的「績優健康職場特優獎」；對於打造幸福企業，元大金對於所投入的多方努力指出，元大金從員工的工作、生活、身心照護三管齊下，致力打造具競爭力又有溫度的幸福職場，其中在工作上已持續舉辦各類訓練課程與專業認證輔導，來強化員工的專業力與職場競爭力，而在生活上，則著重具市場競爭力的薪資報酬、員工團體保險、員工持股信託等薪酬福利，照護員工也照顧其家庭，而在身心照護方面，則透過對各類社團及文康活動的鼓勵，讓員工下班後能與工作夥伴們共享豐富多元的休閒活動。

(工商 )