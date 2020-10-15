國際貨幣基金（IMF）財政事務總監加斯帕（Vitor Gaspar）於美東時間14日表示，中國大陸應將新冠肺炎疫情相關財政刺激努力的重點，從側重於商品產出的投資，轉向支持消費和擴大社會安全網。

路透報導，加斯帕表示，中國大陸應轉向基於「國內活力」的新增長模式，以減少外部失衡。加斯帕又指，擴大安全網可以支持家庭，且可以將重點從投資轉移到其他方面。

加斯帕指出，疫情大流行將影響中國大陸的長期增長潛力，但對中國大陸而言，重要的是保持對金融穩定性的關注，並在應對大流行衛生解決方案上與其他國家合作，包括在新冠病毒疫苗和治療方面。

加斯帕認為，中國大陸應幫助向貧窮國家提供債務減免、確保債務透明度，並在貿易問題上持建設性態度，推動在氣候變化此一重要領域達成共識。

據IMF近日發表的財政監測報告顯示，2020年中國財政赤字與GDP的比率，將擴大5.6個百分點至11.9％，增幅小於大陸官方在2008年至2009年金融危機期間，實施大規模刺激措施時的水準。

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