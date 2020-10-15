台北市政府民政局指導、台北市士林區公所主辦的「2020士林國際文化節－草山好Chill」，將於10月18日在陽明山山仔后美軍宿舍區舉行。身為台北市12行政區面積最大的士林區，不僅有故宮博物院坐鎮，還含納了陽明山國家公園珍貴的自然景觀，人文與自然的薈萃地，讓該區從2000年開始每年10月份都舉辦「國際文化節」之系列活動，強調對土地的認識、對社區的認同，今年已堂堂邁入第20屆。

2020年「國際文化節」選址在陽明山山仔后的美軍宿舍區舉辦，號召當地特色商家共襄盛舉，以園遊會的形式讓民眾有機會走進並體驗美式住宅風格、觀賞美援時期的文史靜態展、更能品嘗各家餐廳所呈現的各式美味料理。 中環集團於2015年起在山仔后陸續打造「比夢生活園區」，園區以愛富一街、二街為範疇，今年首次參加「士林國際文化節」，統合園區內的六間餐廳及一間文創商品店，熱情響應此次文化節的節慶活動。現場攤位除了販售精緻多樣化的餐點，還可以體驗手作小物及DIY小籠包及造型包子。園區精心打造各餐廳的室內佈置與戶外庭院造景，歡迎民眾來拍照打卡，每位來賓將贈送限量的來店小禮物。

除了「比夢生活園區」全力支持文化節活動，財團法人中環文化基金會更主動提供多項公益贊助，諸如全數贊助當天表演團體與工作人員午餐、動態攝影組的紀錄拍攝、義交團隊的交通疏導，也精心策畫一場人文講座，希望為國際文化節注入更多知性的色彩。

中環文化基金會秉持著推廣文化、促進創意交流的核心精神，與士林區公所攜手合作於康迎鼎會館內舉行「文史靜態展」，透過影片、展板與模型引導民眾了解山仔后美軍宿舍區的歷史緣由、建築形制、生態景觀甚至是美援時期的軍事設備模型，進而對該區有更完整的概念。此外，與往年不同，士林區公所今年在靜態展示部分特別融入了微縮藝術家費歐娜（Fiona）三套擬真的袖珍創作，呈現台灣五、六○年代的生活景象，勾起人們滿滿的懷舊記憶，活動當天費歐娜本人也會抵達現場，跟民眾分享她的創作歷程。

10月18日活動當天，中環文化基金會特別邀請中國文化大學景觀學系系主任兼所長郭瓊瑩教授蒞臨康迎鼎會館舉辦座談會，主題為「山仔后華岡文化園區之倡議──文化景觀保存與新生」，分享陽明山美軍宿舍區獨特的人文資產、自然景觀，以及應如何推動後續的保存與新生。陽明山的文化地景是郭教授長期研究的議題，相信從她豐富生動的演講中，除了能帶領聽眾深入認識陽明山，更能對這塊有特殊紋理的土地產生共鳴並加以愛護。

(工商 )