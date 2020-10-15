新聞專題節目《華視新聞雜誌》以「失衡台灣看見鴻溝系列報導」榮獲第46屆曾虛白先生新聞獎肯定，拿下公共服務報導獎電視類獎項，是今年《華視新聞雜誌》團隊繼公益新聞金輪獎一項、文創產業新聞報導獎一項、社會光明面新聞報導獎一項與全球華文永續報導獎二項之後，拿下的第六項獎座。曾虛白先生新聞獎是新聞界三大獎項之一，獲獎讓節目主持人陳璽鈞十分興奮地說：「記得剛入行時，覺得這種大獎遙不可及，能入圍已經很開心，沒想到能夠得獎，也算是人生成就解鎖。」

失衡台灣看見鴻溝系列報導由製作人陳汎瑜、資深記者群林彥汝、陳璽鈞、張書堯、李宜庭、李宇承、于凡、文楷誠、羅哲超共同採訪製作報導，反映台灣貧富懸殊的問題。陳璽鈞深入社會角落採訪，她表示對很多人來說，脫離貧窮非常不容易，並感嘆：「受訪者中有人健保費都付不出來，生病了無法開刀，還有老人家辛苦拾荒要養一家人，看了十分不捨，希望政府能盡早找到解方，讓問題不再惡化。」期望透過新聞報導讓政府與民眾看見社會底層弱勢的問題。

製作人陳汎瑜感謝評審肯定，她透露當初會做此系列報導的原因，就是去年政府主計處公布「2018年家庭收支調查」的例行數據中，可以發現最高所得組209.9萬元是最低所得組34.5萬元的6倍之多，是近年以來最大的差距，年後又逢疫情肆虐，讓團隊決定以貧富差距數據結合疫情影響，報導台灣貧富差距的問題。

(中時 )