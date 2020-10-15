商周集團與台灣世界展望會近日舉行「改變女童 正發聲─改變世界的1000個契機」論壇。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

據世界展望會預估目前全球有6400萬女童被迫成為童工，每5位女童中，就有1名被迫成為兒童新娘，8500萬兒童因疫情隔離，處於心理、生理甚至性暴力的威脅狀況。甚至疫情造成的貧窮導致童婚議題更趨嚴重，預估未來兩年內，將至少有400萬女孩因為家境更趨嚴重的貧窮而被迫結婚。

商周集團與台灣世界展望會近日舉行「改變女童 正發聲─改變世界的1000個契機」論壇，會中世界展望會國際總會兒童保護與參與顧問阿帕娜‧瑪莉安‧瓏弓分享，孟加拉童婚率居全球最高，超過一半的女孩在18歲前結婚，而在印度，也有27％的女孩在18歲生日前進入婚姻，「貧窮」是童婚、童工和其他問題的主要原因之一。傳統習俗和社會中的性別規範是終止童婚的主要障礙，這些原因導致女童輟學、早孕，沒有經濟能力，被剝奪許多基本權利。

阿帕娜強調，資助兒童計劃讓女童變得更加堅韌，許多展望會的服務對象因此成為改革推動者，勇敢發聲拒絕童婚，促進社區中的改變。

台灣世界展望會董事長鄒開蓮則提及，台灣世界展望會在全世界30個國家、76個計劃區推廣教育與女童權益，就是希望弱勢女童們能夠突破限制，活出豐盛的生命。展望會在各地脆弱地區不只提升女孩的學習機會和就業能力，同時協助家庭培養生計能力，改善經濟弱勢、讓家庭脫貧，她呼籲大眾和世界展望會一同攜手改寫弱勢女童的生命故事，響應「資助她，改變世界的1000個契機」，透過一對一的關懷資助，陪伴女孩成長。捐款可洽02-2175-1995或台灣世界展望會官網。

(中時 )