徐佳瑩8月大孕肚曝光。（圖／翻攝自lalabarchannel IG）

蕭敬騰留言虧徐佳瑩。（圖／翻攝自lalabarchannel IG）

35歲金曲歌后徐佳瑩2年前和導演比爾賈結婚，今年7月她報喜宣布懷孕5月，「現在我有兩顆心臟！」。最近她在IG分享和家人出遊近照，坦言挺著8個月孕肚的她，身體越來越沉重，需要人陪，好友「老蕭」蕭敬騰則虧照片中的徐佳瑩不知是光線還是濾鏡影響，「沒帶眉毛出門」，引來粉絲爆笑罵蕭敬騰「太壞了」。

徐佳瑩2014年認戀比爾賈，2年前兩人甜蜜登記結婚，今年7月迎來第一個愛情結晶，徐佳瑩表示：「現在我有兩顆心臟，一顆媽媽生給我的，一顆我要生給小弟兄的。」透露懷的是兒子，也說兒子在她肚裡動作很多，「很忙很神秘⋯不知他在水裡玩什麼，只能靠大肚肥臀疲倦愚鈍以及無盡的便秘來感知，他來勢洶洶！」

上月徐佳瑩為了北流開幕演唱會，獻出「卸貨」前最後1場公開演出，透露目前只胖了6公斤，但後勢看漲，「接下來3個月會是胖比較快的時侯」，也直言還沒準備好被叫媽媽，「辣媽雖然有『辣』這個字，但我聽到『媽』這個字完全不行。」

徐佳瑩昨分享和老公、家人踏青照片，寫下：「最近身體很沉很重，還是鼓勵自己要出門走走⋯有家人陪是不錯的動力。」蕭敬騰虧她照片裡看來沒眉毛，說：「眉毛沒一起出來嗎！」，其他網友笑說：「你很壞」、「太壞了啦」，徐佳瑩也自嘲：「哈哈哈哈在家裡」。

(中時新聞網)