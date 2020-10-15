社會局長彭懷真說，將透過戶政、衛生所及農會系統等加強宣導。（陳世宗攝）

市府推到宅坐月子服務沒人用？臺中市議員張耀中、謝志忠、張玉嬿等人指出臺中市政府社會局開辦到宅坐月子服務四年以來，使用率都在10％以下，到底是月嫂服務不好？還是政策宣傳不佳沒人知道？市府社會局長彭懷真說，將透過戶政、衛生所及農會系統等加強宣導。

張耀中指出，統計至今年9月，本市出生人數14033人，和去年同期15862人，生育率降幅11％，而使用到宅坐月子的產家約1252人，使用率才8％。

社會局預估明年出生人數約21500名，依現行機制發給生育津貼，每一新生兒發放生育津貼，金額為單胞胎1萬元、雙胞胎3萬元、三胞胎以上每胎2萬元，而欲使用到宅月子服務孕婦須將申請資料帶入平臺，才可請領到宅坐月子服務津貼20000元。比生育津貼多10000元。

張耀中指出，生育津貼與到宅坐月子服務津貼僅能擇一申領，到宅坐月子在本市開辦四年，使用率一直提高不上來，參考衛福部資料本市108年產婦入住月子中心人數為9697人，等同利用產後護理之家和到宅坐月子服務才佔108出生數的一半，才50％的產家坐月子？其他人跑去哪裡了？

張耀中說，現有登陸市府坐月子服務平臺共433位月嫂，統計至九月才簽約1252人次，平均一個有證字號的月嫂才接３案，又月嫂一天至府服務8小時，坐月子服務一次卅天，原價60000元，包月折扣價52000元，52000扣掉市府補助20000，等同產家支付32000，依資料顯示今年至今平均只接3案，收入15萬6000，比每月基本薪資23800還低，還沒有勞健保，這樣的行業有前景嗎？保障在哪裡？

市議員張玉嬿說，市府沒有好好爭取月嫂的工作機會，沒有認真做到平價收費就能讓更多新手爸媽坐月子的理想，這是社會局努力不夠，政策說明不夠清楚，才會讓新手爸媽捨近求遠，要求坐月子到宅服務一定要更平價、優質兼具，甚至包月的時數夠多還要打折優惠，才能夠吸引更多爸媽參與。

張耀中強調，沒人用到宅服務的原因是？宣傳不夠，還是新手媽媽對月嫂沒信心？未來社會局能不能精準媒合，提高產家的使用率，讓到宅月子服務政策有效利用。謝志忠建議，到宅坐月子服務是福國利民的政策工具，社會局應列為重點工作。

彭懷真說，他曾幫太太做過月子，到宅做月子服務已推行4年多成效不錯，找月嫂是較有利的，以後會超前佈署，透過戶政、衛生所及農會系統等會加強宣導，平常做月子中心與婦產科都有連絡，確實要再做強化。

(中時 )