禮納里永久屋違建拆了！座落永久屋的3層樓鋼構建築，經屏東縣政府多次寄送拆除通知後，選在15日上午進行拆除作業，清晨就有族人靜坐表達訴求，現場警方出動優勢警力，終在10時許開始拆除，不少族人見狀落淚，直呼「心真的很痛」。

屏縣府原民處副處長蔡文進強調，這次拆除的違建位於山坡地的公有土地上，緊鄰住屋興建，除是密閉空間且量體過大，又有對外營業的商業行為，明顯有危害公共安全之虞，已多次寄送拆除通知，屋主李金龍仍置之不理，才會有公權力協助拆除。

禮納里永久屋族人不滿拆除作業，警方強行驅離，現場發生拉扯。(林和生攝)

族人於禮納里永久屋前靜坐表達表達訴求。(林和生攝)

族人泣訴，當初莫拉克風災後，政府將族人移至永久屋，給了美好的願景，說要發展產業、安居樂業，如今卻動用怪手拆房子，這不會是個案，永久屋問題若不檢討，未來還會衍生更多問題。

但蔡文進強調，當年依戶內人口分配的永久屋，部分住戶因人口增加，出現空間不足，縣府已修訂自治條例，讓永久屋基地的剩餘土地可供家戶人口增加者提出申請、自費興建，已獲縣議會支持通過；原本永久屋無法作為民宿，如今也修改法令協助協助產業發展，「所有前提都要在合法的範圍下討論」。

(中時 )