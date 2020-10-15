7年前擔任交通部鐵道局副工程司的余竹倫，利用監督台鐵地下化工程向包商索賄，連機車維修費、與小三住處的廚廁裝修及添購家電都要包商買單，最高法院維持二審判決，斥責他貪得無厭且敗壞官箴，依職務上行為收受不正利益罪重判9年、褫奪公權6年定讞。

余竹倫任職於原「交通部鐵路改建工程局」（已整併為「交通部鐵道局」）南部工程處，擔任「青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化工程」主辦督導人員，該工程由泛亞工程公司決標，是巨額採購案，余男竟向包商索賄。

他向泛亞公司工地主任要求私人機車維修保養、私人宴客支出消費、每次2萬不等之現金、私宅廚廁裝修暨添購家電等用品、新款蘋果手機2支、私人休閒器材、書房用具等不正利益及賄賂而收受之，共計價值46萬6465元。

高雄地方法院將余男判刑12年，高雄高分院斥責他將受其主管督導之承包廠商視為任憑提取之自動提款機，要求毫不遮掩、節制，考量他坦承犯行並償還20萬元，將他判刑9年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )