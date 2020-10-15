美國最有錢黑人、投資專家史密斯(Robert Smith)據外媒報導，已與司法部達協議，將繳納1.4億美元(約40.6億台幣)罰金並承認行為不當，換取結束當局對其在海外避稅天堂資產的調查。去年他曾豪爽承諾為400多名非裔學生還清總計約4000萬美元學貸，聲名大噪。

現年57歲史密斯預估身家達70億美元，儘管僅美國首富、電商巨頭亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)1885億美元的1/27，已是非裔之最，他是私募股權公司Vista Equity Partners創辦人。

消息來源指出，Vista Equity Partners周三在公司內部會議上透露和解協議，另外也告訴了投資者。史密斯除繳罰金外也會跟稅務機關合作，換取司法部門不起訴處分。

根據美國政府統計數據顯示，白人約佔人口比例60.1%，卻擁有全國83.9%財富；非裔人口佔13.4%，但只有全國4.1%財富，因此運動明星、政界之外的成功非裔人士相當罕見。史密斯投資致富原本已很顯眼，去年替專收非裔學生的莫爾豪斯學院(Morehouse College)學生償還貸款，更被不少非裔人口視為英雄。

(中時新聞網)