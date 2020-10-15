進入百貨零售及電商傳統旺季，友銓(5321)及淘帝-KY(2929)營運增溫，友銓旗下各服飾品牌趁勢推出促銷活動，樂觀看待第4季合併營收，淘帝-KY雖然審慎保守看待第4季，但淘帝-KY預期，在第4季整體消費動能回升挹注下，有望創造集團新一波銷售表現。

今年百貨零售業受到新冠肺炎疫情影響甚劇，友銓因主攻電商業務，受惠疫情下宅經濟崛起，今年前3季營運維持穩定成長，而主攻大陸童裝市場的淘帝-KY因大陸地區整體服飾業受肺炎疫情及大範圍水災影響銷售不振，今年前3季業績陷入谷底。

友銓電子9月合併營收為1.79億元，較去年同月成長74.7%，其中電商業務單月營收達1.2億元，雖較上月略減，但為今年單月次高，PCB業務在接單穩定下，維持與上月相當，累計第3季合併營收為5.67億元，季增4.04%，累計前9月合併營收為15.27億元，年成長72.15%。

友銓表示，公司合併美而快後，綜效持續顯現，第3季在新舊商品的推廣及促銷活動的並行下，電商業務7、8月業績持續創新高，由於以新品銷售為主，毛利率較高，友銓預期，在第3季合併營收衝高下，可望彌補上半年業績遞延的情況。

淘帝-KY自結9月合併營收1.76億元，較上月的1.68億元成長4.85%，年減77.4%，累計第3季合併營收為4.47億元，季減12.52%，累計1至9月合併營收18.24億元，較去年同期減少62.45%。

淘帝-KY表示，今年中國地區受新冠疫情及水災影響，本土服飾及童裝品牌在市場皆加大採取降價銷售策略，以進行庫存去化並保持營運現金流挹注，間接加速中國服飾產業汰弱留強之情況，公司除線上代理商保持良好備貨力道，TOPBI品牌旗下門市亦持續加大行銷推廣加速庫存去化，此外，目前出貨的秋季與部分冬季童裝產品，仍延續採取較高幅度降價策略以鼓勵和扶持代理商繼續穩固市場、提高拉貨力道，有望創造營運現金流入，並穩固TOPBI品牌於童裝市場競爭力。

展望第4季，友銓表示，10月逢中秋連假及國慶雙十連假兩個假期，且百貨周年慶開跑，公司旗下各服飾品牌亦將趁勢推出促銷活動，預期在新品及各促銷活動的助力下，樂觀看待第4季合併營收，公司將持續轉投資國內電商女裝品牌，更積極與國內外的網紅合作，並爭取異業合作，以提升公司整體獲利。

相較於友銓樂觀看待第4季營運，淘帝-KY相對審慎保守，淘帝-KY表示，雖然步入產業旺季，且整體消費動能回升，有望創造集團新一波銷售表現，但集團仍將採取穩中求勝策略，在童裝業務方面，深化布局新零售通路拓展並進行差異化銷售，並耕耘自有網紅與店員直播帶貨商機，同時推進多品牌策略搶攻市占率等轉型計畫，評估規劃年底正式上市Mini Topbi品牌，另一方面，公司亦積極開拓新營運轉型契機，致力發展新市場、新產品、新業務模式等，包括將在台灣設立子公司以進行童裝銷售業務、且將在福州設立進行醫療用品業務之子公司，發展口罩、防護衣等業務，以期堆疊集團中長期良好成長動能。

(時報資訊)