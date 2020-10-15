半導體封裝製程設備廠均華(6640)下半年營收回復成長，第三季營收2.73億元，比第二季成長49.27%，帶動前三季營收為6.3億元，年增6.49%，相比上半年轉為正成長。

均華下半年訂單較為明朗，今年下半年營收預計將優於上半年，全年營收可望將比去年成長，加上半導體大廠持續擴大在先進封測領域的布局，身為本土供應鏈的均華可望受惠，明年業績再拚成長。

此外，均華也與志聖、母公司均豪，宣布組成G2C聯盟，以發展一站式服務，深耕半導體產業，搶攻高階封裝等商機，成為明年成長的動能之一。今早股價帶量攻漲停48.4元。

整體而言，均華今年下半年營收可望將優於上半年，全年有望比去年成長。展望明年，隨著國內先進封裝廠、新產能陸續展開，有利帶動均華明年業績比今年成長。

均華2020年上半年受到疫情因素及美中貿易戰的影響，今年上半年中國客戶占營收比重較去年同期下滑，也使得整體營運不如去年同期表現。

均華第二季營收1.83億元，季增5.41%，年減14.49%；毛利率44.23%，年增8.43個百分點，惟因研發及管理費用增加，營益率10.71%，年減5個百分點，稅後淨利0.21億元，EPS為0.73元，低於去年同期的1.11元。上半年營收3.57億元，稅後淨利0.18億元，EPS為0.65元，低於去年同期的1.43元。

均華9月營收6392萬元，年增5.74%，前9月營收6.3億元，年增6.49%。

均華為設備大廠均豪的半導體事業部門，於2010年分割成立子公司，客戶包括台積電、日月光等國內大廠，並打入天水華天等中國前五大封測廠供應鏈。

(時報資訊)