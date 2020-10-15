美國雲端運算服務商Fastly下修第三季財測，周三盤後股價暴跌28%。

Fastly主要提供可幫助企業加速向用戶傳輸數位內容的技術。該公司周三宣布將第三季營收預測由先前預估的介於7350萬～7550萬美元之間，調降至介於7000萬～7100萬美元之間。

該公司表示，受到地緣政治情勢不明的影響，先前披露之最大客戶對Fastly平台的使用未達預期，導致來自該客戶的收入大幅減少。

Fastly並未指明該客戶，不過其執行長Joshua Bixby在該公司最近的業績電話會議上曾表示，抖音（TikTok）是其最大的客戶，占今年前6個月營收約12%，受此打擊，Fastly當下股價暴跌近20%。

抖音母公司為中國科技公司字節跳動（ByteDance），在美中兩國之間的緊張局勢持續升高之際，抖音也難逃被捲入這場複雜的地緣政治角力。美國總統川普揚言除非抖音找到美國買家，否則將全面禁止該應用程式。上個月川普「原則上」批准了抖音、甲骨文與沃爾瑪之間達成的協議，或許能讓抖音繼續在美國經營，但這項交易迄今尚未完成。

截至周三收盤，今年來Fastly股價已飆漲514%，在同業中排名第二，僅次於今年來已漲648%的Zoom。

(時報資訊)