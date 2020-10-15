《商情》供應趨穩 國際鐵礦石價走低 11:072020/10/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應趨穩，周三國際鐵礦石價走低；因巴西與澳洲鐵礦石供應趨於穩定，加上中國港口壅塞問題改善，使中國鋼廠在公共假期後，針對鐵礦石補充庫存的力道減弱，因此打壓國際鐵礦石價格走低。 周三(14日) 62%國際鐵礦石價約跌1.3%；65%國際鐵礦石價約跌0.7%；58%國際鐵礦石價約持平。 大連期交所1月鐵礦石期貨下跌3.2%，焦煤下跌1.4％，焦炭下跌0.5％；上海期交所鋼筋下跌0.4％，熱軋卷下跌0.5％，不銹鋼下跌0.4％。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #供應 #價約 #下跌 #趨穩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彭裕民指路 循環經濟創造新價值 04:092020/10/15 財經焦點 陸5G市場領先 蘋果寄予厚望 04:102020/10/15 焦點新聞 楊金龍：穩定匯率 適時進場雙向調節 09:232020/10/15 財經 股價指數期貨贏家專欄－行情波動 布局美股對沖組合 04:092020/10/15 證券．權證 遠東新經驗 廢寶特瓶變身衣級棒 04:092020/10/15 財經焦點 《期貨》10月台指期開跌52點 金融期及電子期走弱 09:082020/10/15 財經 i12充電線外層覆材 傳力麗供應 04:092020/10/15 證券．權證 永續供應鏈 落實減量循環再使用 04:092020/10/15 財經焦點 矽晶圓出貨回溫 供應鏈進補 04:092020/10/15 產業．科技 《半導體》下午法說 台積忐忑 09:592020/10/15 財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 淘寶台灣年底掰了 今天11時起關閉平台下單 - 要聞 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台灣GDP從-4％變零 老謝爆危險預測就像亂砍股票 - 財經 震撼彈！淘寶台灣宣布年底正式退出台灣市場 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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