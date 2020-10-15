供應趨穩，周三國際鐵礦石價走低；因巴西與澳洲鐵礦石供應趨於穩定，加上中國港口壅塞問題改善，使中國鋼廠在公共假期後，針對鐵礦石補充庫存的力道減弱，因此打壓國際鐵礦石價格走低。

周三(14日) 62%國際鐵礦石價約跌1.3%；65%國際鐵礦石價約跌0.7%；58%國際鐵礦石價約持平。

大連期交所1月鐵礦石期貨下跌3.2%，焦煤下跌1.4％，焦炭下跌0.5％；上海期交所鋼筋下跌0.4％，熱軋卷下跌0.5％，不銹鋼下跌0.4％。(商品行情網)

(時報資訊)