歐洲央行(ECB)包括主席拉加德(Christine Lagarde)等五名政策官員，周三針對歐元區的操作物價成長業務進行討論和提案，提案從加大綠色公債購買、讓通膨率超過指標性的2%門檻，到什麼事都不做皆有。

歐洲央行最近十年未能實現其「低於但接近」2%物價成長目標。目前新冠疫情衝擊經濟，央行正檢討是否該改變其目標。

央行政策制定者承認，物價成長跛腳的部分原因超出他們的控制範圍。

法國央行行長提案指出，歐洲央行在不機械性地收緊政策之下，應在一段期間接受通膨率高於2%，以刺激民眾對未來物價成長的預期。

芬蘭央行行長雷恩(Olli Rehn)提出相同看法，呼籲一個「清楚和真正對稱」的目標，同時採取有力行動來修正任何方向的偏差。

歐洲央行董事會成員之一梅許(Yves Mersch)則不認為目標需要改變，它在過去20年已證明為成功的，「我們不能追逐不存在的鬼魂」。

ECB主席拉加德則大力支援在ECB購買企業債券時，加大購買綠色債券的想法，以彌補市場沒有做到的一點。ECB一董事暗示，這意味ECB已經遠離市場中立性的原則。

主席拉加德的提案獲得奧地利央行行長的支持，其隨後表示，ECB正準備涉入尚未開放的領域，以應付氣候變遷。

(時報資訊)