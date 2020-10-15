緯創(3231)秉持「國際佈局、在地深耕」的理念，今年持續擴大研發投資，今天再宣布高雄研發中心第三辦公室開幕啟用。

緯創高雄深耕超過6年時間，緯創目前在高雄的員工人數達320位。2020年，集團持續擴大投資，嶄新的第三研發辦公處位於交通便捷的高雄市中心，寬敞明亮的辦公區域設有物聯網智能會議室以及硬體、機構實驗室，為同仁提供實用及人性化的辦公環境，可隨時專注並保持最佳狀態，累積更多研發能量。緯創總經理林建勳表示：「緯創藉此建立多元、多方位的產業戰力。在未來三年，人力需求將擴增至520位。公司也持續加強與高雄市政府合作關係，並與南部大專院校有更多產學合作的機會。」

2015年起，緯創策略性地南下，首度將軟體研發中心設立於高雄市鹽埕埔捷運站共構大樓，以台北的薪資待遇延攬優秀在地人才，支持高雄產業轉型發展，不但為高雄創造更多工作機會，也緊密與各領域產業攜手合作，包含製造、醫療、教育、交通，注入了卓越科技的能量，點亮高雄在地產業轉型。

2018年緯創啟動高雄第二研發辦公室，廣泛吸引各方軟體研發菁英，將人工智慧、物聯網，及雲端技術導入智慧校園、企業應用、行動應用以及平台服務等領域。緯創重視在地合作，近年與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立大同醫院合作「智能血液透析」與「體感互動樂齡快篩」等，運用科技提升高雄市民健康福祉。除了醫療領域，緯創也與中山大學、高雄大學等大專院校進行最接地氣的產學合作，共同投入人工智慧及大數據領域，促進產學無縫接軌，厚實新興科技研發能量。

今天，緯創再宣布高雄研發中心第三辦公室開幕。

(時報資訊)