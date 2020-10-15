政府8月無預警開放萊豬進口，引發食安風險、黑箱作業等詬病。國民黨主席、立委江啟臣今質詢時詢問農委會、衛福部是否曾向總統爭取不進口，但主委、部長都未正面回應，挨批沒有擔當，只會面對長官，政府此次的舉動是專制、獨裁、黑箱，一人做決定。
立法院今召開聯席會議，江啟臣對開放萊豬的過程提出疑慮，詢問農委會、衛福部是否曾經爭取不開放，或是爭取內臟不開放，但農委會主委陳吉仲未正面回應，衛福部長陳時中則說，在低於殘留標準的情況下開放是安全的。
江啟臣表示，衛福部連幫民眾講幾句話都不敢爭取，但陳時中表示，我們的堅持就是要面對問題，嚴守殘留標準的底線，「難道可以為反對而反對？」。
江啟臣批評，衛福部面對的不是問題，而是面對長官，若要面對問題就請直接面對民眾。政府此次的舉動是專制、獨裁、黑箱，一人做決定，且食安會報也不開，農委會、衛福部也未曾主動召開公聽會，都是立法院要求才有。
(中時 )
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