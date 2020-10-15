緯創資通（3213）15日宣布於高雄的研發中心第三辦公室開幕。這是緯創自2015年策略性南下後，陸續啟用的第三個辦公室，未來三年緯創並將在地人力需求擴增至520人，同時持續加強與高雄市政府合作，也將與南部大專院校有更多產學合作的機會。

緯創於2015年首度將軟體研發中心設立於高雄市鹽埕埔捷運站共構大樓，以台北的薪資待遇延攬優秀在地人才，支持高雄產業轉型發展，不但為高雄創造更多工作機會，也緊密與各領域產業攜手合作，包含製造、醫療、教育、交通，注入了卓越科技的能量，點亮高雄在地產業轉型。

為提供更多元先進的軟體服務，2018年緯創啟動高雄第二研發辦公室，廣泛吸引各方軟體研發菁英，將人工智慧、物聯網，及雲端技術導入智慧校園、企業應用、行動應用以及平台服務等領域，同時積極與在地合作，近年與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立大同醫院合作「智能血液透析」與「體感互動樂齡快篩」等，運用科技提升高雄市民健康福祉。

除了醫療領域，緯創也與中山大學、高雄大學等大專院校進行最接地氣的產學合作，共同投入人工智慧及大數據領域，促進產學無縫接軌，厚實新興科技研發能量。

緯創在高雄深耕超過六年，目前在高雄的員工人數達320位。2020年集團持續擴大投資，嶄新的第三研發辦公處位於交通便捷的高雄市中心，寬敞明亮的辦公區域設有物聯網智能會議室以及硬體、機構實驗室，為同仁提供實用及人性化的辦公環境，可隨時專注並保持最佳狀態，累積更多研發能量。緯創總經理林建勳並表示，緯創藉此建立多元、多方位的產業戰力，未來三年也將擴增人力需求至520位，同時持續加強與高雄市政府合作關係，並與南部大專院校有更多產學合作的機會。

緯創亦希望能強力招募多領域的菁英一同加入，包含軟體、硬體、機構研發人才等，以優於業界的薪資福利，吸引北漂青年返鄉，提供優質就業機會，同時藉由強大多元的軟硬體整合團隊，提供最新的研發技術並持續加強在地投資、廣納地方優秀人才、深化在地合作，配合高雄產業轉型發展政策，與高市府協力打造數位經濟智慧城市。

(工商 )