資金行情hold不住，房市推案狂潮也擋不住。據住展雜誌今（15）日最新公布的統計，2020年Q3北台灣新成屋、預售屋推案量來到3,320.5億元，預估全年推案量可望往上調升至1.24兆～1.27兆元，將創下史上第二大量。

住展雜誌調查，今年前3季推案量3,320億餘元，比去年同期3,500.92億元，只減少約百餘億元，年減幅約5％左右。雖然今年Q3推案量比去年同期略為下滑，但今年前三季累計推案量已達9,405.75億元，則比去年同期（8,804.94億元）成長約6百億元，年增幅約6.8％。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於房市買氣穩定，建商推案意願普遍高漲，全年預估推案量可望往上調升至1.24兆～1.27兆，將創下史上第二大量。

何世昌指出，其中台北市方面，買氣夠來勁，建商紛紛爆量推案前三季推案量高達2千4百多億元，比去年同期暴增5百多億元，年增幅接近三成。

新北市前三季推案量來到3,888.88億元，比去年同期小增約130幾億元，年增幅約3.5％。其中，新莊前三季案量高達約7百億元，主要是副都心與頭前重劃區市場買氣大復活，建商悶了好多年之後出現報復性推案，積壓的建案傾洩而出，再加上塭仔圳重劃區（自辦部份）進入第一波推案高峰，因此呈現爆炸式成長。

桃園市前三季推出約1,990億元，距2,000億門檻僅差臨門一腳。新竹縣市前三季案量約828億元，維持去年水準。

何世昌認為，因房市表現仍不錯，Q4預期還會有3,000～3,300億元左右的量體會推出。目前來看，因買方需求仍旺，若業者廣告媒體釋出得宜，預售市場暫時沒有供過於求的問題，但未來仍要觀察官方會不會提出抑制措施削弱買氣。

(工商 )