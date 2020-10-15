家有一老如有一寶；歡慶重陽節，澎湖縣長賴峰偉15日親自拜訪百歲人瑞，送上萬元敬老禮金祝福，今年澎湖人瑞攀升26人，也創下歷年來最多紀錄。

澎湖是幸福長壽島，調查統計全縣老年人口1萬6000多人，佔總人口數比率16.8％，高居全國第4名；澎湖縣特別重視老人福利政策，打造健康、快樂、幸福的老人天堂。

今年澎湖26位百歲人瑞，馬公市14人、湖西鄉6人、白沙鄉5人、望安鄉1人；最高齡103歲3人：王忠孝、辛村漣、林秀妙，今年屆滿百歲16人。

15日一大早敬老列車啟航，縣長賴峰偉偕同社會處長陳寶緞等人接連走訪馬公市及白沙鄉探視各位百歲人瑞，親手致贈1萬5000元敬老禮金、金鎖片等祝福，同時轉贈總統敬老狀，提前祝賀重陽節快樂。

縣府也額外加碼，屆齡百歲人瑞再致贈澎湖旅外傑出畫家洪根深的畫作。

今年歡喜百歲人瑞馬公市黃迺華，平日仍行動自如、耳聰目明，現場幽默逗趣與縣長賴峰偉話家常，還俏皮開玩笑：健康長壽不重要，身邊有錢最重要。

白沙鄉城前村林秀妙今年興逢全縣最高齡103歲，兒子、女兒、孫子、曾孫等號召總動員，海內外50多名子孫們專程跨海飛來慶祝，全家族歡樂大團圓，慶祝老阿嬤健康長壽呷百二。

(中時 )