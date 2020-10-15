日前正式透過線上發表會登場的Pixel 5 5G手機，以及Google最新智慧音箱Nest Audio，再度選定台灣大哥大為獨家電信合作夥伴。台灣大今日也在臺北文創門市的首賣活動，排隊前30位民眾選購Pixel 5搭配指定5G方案可獲贈Nest Audio，排隊現場十分熱鬧。

針對再度成為Pixel合作夥伴，台灣大總經理林之晨表示很高興。目前台灣大致力協助台灣家戶升級智慧家庭( Smarter Home )，Google Nest智慧音箱系列就是應用起點，搭配台灣大的線上影音平台與生活資訊服務，消費者「只要出一張嘴」，就能來場音樂饗宴、聲控多樣智慧裝置。

Google硬體副總裁彭昱鈞。（黃慧雯攝）

Google硬體副總裁彭昱鈞則表示，感謝台灣大再度成為Google實體通路銷售夥伴，協力推廣各項Google在台硬體團隊高度參與研發的硬體產品，Google很高興看到團隊親手打造的產品在台灣上市。台灣在我們的全球硬體事業中扮演核心的角色，Google也相當重視台灣硬體團隊對於市場的敏銳度與堅強的研發實力，不論是4G或5G時代，Google都以使用者體驗為優先考量，整合AI、軟體與硬體技術，在產品開發上不斷突破。未來也會延續承諾，持續為台灣市場帶來更多不同的硬體產品。

今日的Google新品的首賣活動位於臺北文創的 台灣大5G 概念體驗門市舉辦。現場設置了情境體驗區，除了秀出Pixel 5新機，也讓消費者感受 5G 及物聯網包圍生活，實現智慧家庭區的情景。新推出的Nest Audio，除了音質更有提升，若家中有兩台以上的Nest Audio智慧音箱，除了能配對成立體聲群組外，只要透過Google Home應用程式，就能讓家中不同房間的Nest音箱無縫接續播放正在聆聽的音樂。

2019年台灣大整合旗下虛擬與實體通路資源，開賣Google Nest Mini 智慧音箱，銷量累積破20萬台。智慧音箱內容整合台灣大MyMusic音樂串流服務並且持續優化，用戶開口說「Ok Google」，即可透過MyMusic點播歌曲。目前已有許多國際與台灣品牌的家電及智慧裝置都支援Nest 系列智慧音箱。

台灣大今天也公布了5G用戶使用新媒體服務行為的洞察分析，5G用戶確實更偏好數位內容，25-44歲的青壯族群為主力，愛追劇、也愛聽原聲帶 (OST)、享受無損音質的聆聽體驗，追求高畫質的觀影感受，選擇觀看4K影音的比例，比起非5G的用戶還高出一倍。另外，比起非5G用戶男女五五波的分布，男性的5G用戶明顯比女性更常使用數位內容；隨著2019年台灣大推廣智慧音箱進入家戶，用戶聽歌的曲數強勁成長30%，代表智慧音箱已將「聽音樂」從行動裝置延伸進入到智慧家庭裡。

Pixel 4a 5G（左）以及Pixel 5。（黃慧雯攝）

台灣大開賣Nest Audio智慧音箱。（黃慧雯攝）

根據台灣大各通路預約、預購資料統計，目前Pixel 5市場反應熱絡，全球限量「灰綠色」版本，又略勝「純粹黑」機款，預約比例呈現6:4。響應這一波開賣熱潮，台灣大也打出申辦1,599的5G「好速專案」、0元入手Nest Audio，讓用戶在戶外擁抱5G行動上網吃到飽的極速，回到家擁有光纖上網1Gbps的舒適，再享遊戲串流服務、以及myVideo、 MyMusic與享指定數位電視加值頻道服務／OTT TV影音串流服務 (視合作業者可提供服務區域而定)等影音好禮。申辦5G行動上網月付599元30個月，即享0元帶走兩台Nest Audio，讓使用者輕鬆打造家庭影音娛樂中心。

另外，即日起購買Pixel 5新機搭配台灣大5G專案，綁約48個月，月付1,399元，享0元購機(空機價新台幣18,990元)超值優惠，11/30前申辦指定資費購機的早鳥消費者，享獨家首購禮，包括Google Nest Mini 與 TP-Link迷你Wi-Fi智慧插座Tapo P100；官網上申辦5G 999以上資費購機並加購配件，再送 momo幣1,000元，另外，於直營門市購買配件商品，也有同筆消費每滿千折百等優惠(最高折抵300元)。達人手工包膜服務，同享單筆料號滿折百促銷活動 (不含代貼螢幕保護貼)。台灣大也預告，Pixel 4a 5G 版將於11/19正式開賣。

(科技)