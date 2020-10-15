行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取國發會報告「關鍵人才培育及延攬戰略」。國發會指出，台灣要在後疫情時代扮演全球經濟發展契機的關鍵力量，優質人才至為重要，為打造台灣成為人才匯聚重鎮，相關部會應在雙語及數位相關政策，積極推動三大關鍵人才戰略，讓台灣產業團隊更具國際競爭力。

國發會表示，美中貿易戰啟動全球供應鏈的轉移，新冠肺炎疫情又加速變化發生，台灣在過去4年推動創新轉型已有階段性成果，又掌握國際情勢的契機，無論是投資、資金及人才都陸續回流，翻轉過去20年的趨勢，許多外國專業人才也匯集在台灣。

國發會指出蔡英文總統已於9月25日頒發第1000張的就業金卡給持卡人，目前持卡者則已突破1300位，包含矽谷台灣幫新創投資人、半導體奈米、離岸風電等領域之國際尖端人才，臺灣未來將會更國際化、全球化，成為外國人夢想工作與生活的優質家園。

國發會報告關鍵人才戰略共分三部分，分別為「培育本土數位人才」、「延攬國際關鍵人才」、「深化雙語能力及國際視野」。

在「培育本土數位人才」方面，因應AI、5G、物聯網、大數據等未來產業趨勢，政府將透過擴展高教培育量能、促進產學共育，以及鼓勵企業投資人才等主軸，培植更多具數位技能的本土人才，協助產業轉型，包括擴增STEM師生員額及課程；研議沙盒專法，設立半導體等國家重點領域研究學院；強化數位人才iPAS能力鑑定，並將全職研發人員教育訓練費用適用研究發展支出投資抵減等對策，促進產學通力合作，提升台灣人才數位競爭力，活絡產業創新動能。

在「延攬國際關鍵人才」方面，人才將隨全球產業鏈重組而移動，為掌握契機，政府將積極推動專案性攬才措施，聚焦延攬全球頂尖人才，並擴大招收新南向國家及外國學生來臺就讀重點領域科系。同時，為建構更友善國際人才工作及生活環境，政府刻正推動「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，將進一步鬆綁工作、居留等相關規定，並優化租稅及社會保障等相關權益，以提高外國專業人才及優秀青年學子來台誘因，讓台灣成為全球人才的匯聚重鎮。

在「深化雙語能力及國際視野」方面，則配合雙語國家政策，持續深化人才英語力，積極於大學推動教學英語化，輔導雙語標竿學校及學院，增進全英語授課比率，並積極培育產業所需之專業領域英文人才。同時，促進學界及業界合作，規劃關鍵人才培訓交流，並補助學生、教師或高階人才赴海外研習。針對赴英語系國家攻讀學位者，增加獎學金名額，鼓勵優秀學子發展專業。

國發會說，後疫情時代全球面臨新變局，為實現六大戰略產業目標的達成，並掌握全球產業鏈重組的契機，亟需積極培育及延攬國內外菁英人才，才能讓台灣成為全球經濟的關鍵力量。未來國發會除加速推動「外國專業人才延攬及僱用法」修法工作，也將協調相關部會全力落實三大人才戰略，以滿足產業及學研所需關鍵人才。

(中時 )