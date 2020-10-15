昨日傳出美軍驅逐艦經過台灣海峽由南向北行駛，根據國防部公開紀錄顯示，這是今年美國軍艦第10次經過台灣海峽，綠委陳亭妃今日表示，這清楚表現說美軍對於台灣的協防。

陳亭妃指出，美軍不論是軍機或軍艦，這段期間都在加強對台灣的防備的能力，也不斷地在台灣的航域或領空出現，美軍未來在國際法允許的所有領域空間，都會自由航行，這也代表在對中國大陸嗆聲。

陳亭妃說，美軍絕對會保護整個印太地區的自由發展，不容任何國家做出任何侵略的行為，相信除了防衛台灣以外，美國對於中國大陸的嗆聲更明顯。

目前傳出東引可能設置飛彈基地，射程最遠可達中國南京，陳亭妃表示，台灣現在所做的武力防備，除了向美國購置加強防禦性武器外，東引也有望計畫性地斥資4億，建立飛彈基地。

陳亭妃指出，依照現在的設置計畫，可以直攻到解放軍的東部，台灣已經從過去的被動防禦，提升到有直接攻擊能力，在蔡政府防備跟宣示之下，我們能更有能力捍衛台灣的安全。

昨日國台辦再度重申台灣屬於中國領土，陳亭妃說，中國大陸自己在做白日夢，台灣自己就是國家，台灣、中國大陸各自隸屬，大陸不斷地玻璃心，一直強調台灣是中國大陸的一部分，這是笑話一樁。

陳亭妃表示，全世界現在對於台灣的肯定，讓台灣走出自己的國家的地位，已經非常清楚。現在全世界已經開始在撻伐中國大陸，在這樣的聲浪之下，中國大陸如果繼續做白日夢，台灣只會愈來愈強大。

近日台灣駐美代表針對國際貨幣基金(IMF)在數據地圖上，把台灣變成中國台灣一事提出抗議要求改正，陳亭妃指出，執政黨已經責成外交部立即處理，不容許再被矮化。台灣現在和美國極度友好，希望透過駐美代表處，把誤解更正澄清。

(中時 )