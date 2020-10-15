美國總統大選將於11月3日舉行，美國國務院提倡的「台美經濟與商業對話」的舉辦時間是否受到影響引起關注。外交部北美司司長徐佑典今天表示，雙方還在討論怎樣做對雙方最適當，目前未得出大選前或大選後舉辦的結論。

美國國務院亞太助卿史達偉8月底在視訊會議上宣布將舉辦「台美經濟與商業對話」，國務院經濟次卿柯拉克9月訪台，一度盛傳即是為了主持對話而來，雖然最後美方定調柯拉克訪台純粹是為了出席前總統李登輝安息禮拜，不過柯拉克在台期間多次會見我國經貿官員。

徐佑典說，柯拉克訪台行程成果豐碩，後續經濟對話的展開我們一直在追蹤，也一直跟國務院有聯繫，大家也有共識要快點辦理對話。

徐佑典又說，雙方都很期濟對話能召開，只是現在大家都滿忙的，很難敲出時間，目前未得出大選前或大選後舉辦的結論。

徐佑典強調，國務院跟其他國家都有類似性質的「對話」，這與美國貿易談判代表說所執掌的貿易談判是不一樣的內容，這在國務院亞太助卿史達偉一開始宣布要舉辦「台美經濟與商業對話」大家就很清楚。

(中時 )